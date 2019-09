Valsts ģimnāzijas direktore: Jaunais saturs liek mācīties gan pedagogiem, gan vecākiem

Izglītības iestāde jauno mācību gadu sākusi pilnīgi rekonstruētajās telpās. Pašvaldības sniegtā informācija liecina, ka Jelgavas Valsts ģimnāzijas rekonstrukcijas projekts ir viens no vērienīgākajiem pašvaldības projektiem, kas realizēts pēdējo gadu laikā, gan no paveiktā darba apjoma, gan no tehniskā un profesionālā izaicinājuma viedokļa, gan ieguldīto līdzekļu ziņā.