Aizvadīts šīs sezonas maģiskākais drifta posms Raganas katlā

Uz starta NEZ finālā, kas vienlaicīgi bija arī Latvijas un Igaunijas drifta čempionātu ceturtais posms, izgāja 36 dalībnieki no sešām valstīm. Viskuplāk pārstāvēta bija Igaunija ar 16 pilotiem, no Latvijas cīņā devās deviņi braucēji, bet pārējie dalībnieki bija sportisti no Lietuvas, Norvēģijas, Somijas un Zviedrijas.