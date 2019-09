Ministriju papildu budžeta pieprasījumi nākamgad sasniedz 953,5 miljonus eiro, bet 2022.gadā - 2,14 miljardus eiro

FM piebilda, ka ievērojama daļa no VM pieprasītā papildu finansējuma ir paredzēta veselības aprūpes darbinieku (aizsardzības, iekšlietu, izglītības, tieslietu, labklājības un veselības nozares jomā strādājošiem) darba samaksas paaugstināšanai 2020.gadam 120,2 miljonu eiro apmērā, 2021.gadam - 261,3 miljonu eiro apmērā, bet 2022.gadam - 406,8 miljonu eiro apmērā.

FM norādīja, ka ministrijām, iesniedzot pieprasījumus prioritārajiem pasākumiem, bija jāpārskata to veicamās aktivitātes un jānorāda, vai līdzfinansējumu jauniem pasākumiem nav iespējams rast no iekšējiem resursiem. Deviņas ministrijas ir sniegušas priekšlikumus atsevišķu prioritāšu līdzfinansēšanai no iekšējiem resursiem.