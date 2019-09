Kariņš: Budžeta veidošanas procesā nekam vēl nav pateikts ne skaidrs "nē", ne arī skaidrs "jā"

Kariņš norādīja, ka process nav vienkāršs, jo katra partija saredz savas prioritātes. "No vienas puses, visi viens otram piekrīt, ka tas un šis ir svarīgi, bet, no otras puses, - ka papildu pārdalāmās naudas nepietiek pilnīgi visam," pastāstīja premjers, piebilstot, ka koalīcijas politiķi cenšas izdiskutēt to, kādiem jābūt valdības galvenajiem lēmumiem, kas uzlabotu sabiedrības dzīvi.