Bordāns: 2020.gada budžets ir pirmais, kas Latvijā veidots bez oligarhu klātbūtnes

Bordāns pēc Sadarbības padomes sēdes žurnālistiem sacīja, ka patlaban netiek pārdalīta "būvniecības otkatos nopelnītā nauda", proti, izdevumi netiek plānoti, balstoties uz to, kurš lobists būtu jāatbalsta.

"Ir lietas, kur mēs neatkāpsimies, bet es saredzu, ka varētu atkāpties no kādiem saviem principiem. Katra no partijām to jau ir izdarījusi, lai saglabātu vai veidotu kopīgu šīs valdības ideju," uzsvēra politiķis.