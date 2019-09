Sēdošs dzīvesveids var dubultot pāragras nāves risku

“Lai gūtu pēc iespējas lielāku labumu no fiziskām aktivitātēm un samazinātu pāragras nāves risku, ir jāturpina būt fiziski aktīvam ilgstoši,” teica pētījuma autore Trīne Moholda.

Izkāpt no dīvāna turklāt nekad nav par vēlu, jo pāragras nāves risku var samazināt, fiziskas aktivitātes uzsākot arī vēlāk dzīvē, pat tad, ja iepriekš cilvēks nav bijis īpaši fiziski aktīvs.

Pētījumā bija iesaistīti 20 gadu veci un vecāki Norvēģijas iedzīvotāji, kuri tika sadalīti divās grupās, vadoties pēc to piekoptā fizisko aktivitāšu daudzuma. Visi dalībnieki tika pārbaudīti laika periodos no 1984. līdz 1986. gadam un no 2006. līdz 2008. gadam.