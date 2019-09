Ēd austeres, grauz riekstus, izskaiti līdz 10 jeb kā dabiskā veidā mazināt PMS?

“PMS parasti sākas nedēļu/pusotru pirms menstruācijām, un tā izpausmes ir dažādu veidu un intensitātes – sākot ar nelieliem, pat nemanāmiem simptomiem, līdz pat ļoti smagiem. Arī faktori, kas provocē PMS, ir atšķirīgi un spēj ietekmēt sievieti vairāk vai mazāk, atkarībā no tā brīža pašsajūtas un citiem dzīves notikumiem. Tomēr pētnieki novērojuši interesantu parādību – sievietēm, kuru darba sfēra ir saistīta ar lielāku psiholoģisko, emocionālo spriedzi un augstāku atbildību, arī PMS izpaužas spēcīgāk un biežāk. Ikvienai sievietei der atcerēties, ka patiesībā PMS ir nopietna parādība un tas ik mēnesi nav vienkārši jāizcieš, bet gan jāatrod risinājums tā novēršanai,” skaidro farmaceite.

PMS periodā ieteicams samazināt sāls daudzumu organismā, jo tas veicina šķidruma aizturi un līdz ar to vēl aktīvāk veidojas tūska, piebriest krūtis, palielinās to sāpīgums. Iespēju robežās jāizvairās no saldumiem, lai gan var šķist, ka kāre pēc tiem ir lielāka nekā parasti. Saldumi veicina vēdera pūšanos un gāzu uzkrāšanos. Tāpat jābūt piesardzīgām ar kafiju, melno un zaļo tēju – uzņemtais kofeīns var palielināt uzbudinātību, bezmiegu un tādējādi izprovocēt vēl spēcīgākas garastāvokļa svārstības.