Eksperimentālās mūzikas apvienība "Nejauši" piešķir skaņu Maijas Kalniņas dzejai

Apvienība "Nejauši" pašos pamatos ir subjektīvi eksperimentāls brīvās mūzikas projekts, kā aizsācējs ir Valdis Skarevičs. Valdis ir mūziķis no Liepājas, kurš darbojies vairāk ambientās metālmūzikas lauciņā (ģitārists ansamblī Illa), kā arī folkmūzikā un bijis viens no Austrasbērniem (Austras Pumpures audzēkņiem). Apvienības "Nejauši" sastāvs var būt mainīgs atkarībā no situācijas un projekta, bet jau kādu laiku pamatsastāvā kopā ar Valdi ir Roberts Dinters, kurš vairāk pazīstams darbojoties kopā ar Ivo Fominu kā ģitārists un producents, kā arī ir Valda grupas biedrs ansamblī Illa un arī bijis viens no Austrasbērniem, un Andrejs Irbēns, kurš ir Salacgrīvas instrumentālās mūzikas apvienības "Āres" dalībnieks.