Katru gadu tu, visticamāk, apēd tūkstošiem mikroplastmasas daļiņu

Austrijas pētnieki izanalizēja astoņu cilvēku no visas pasaules izkārnījumu paraugus un visos atrada sīkas mikroplastmasas daļiņas, rakstīts pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “Annals of Internal Medicine” .

Lielākā daļa ēdiena, ko pētījuma dalībnieki ēda, glabājās plastmasas iepakojumos. Septiņi dalībnieki katru dienu patērēja dzērienus no plastmasas pudelēm, bet seši ēda jūras veltes. Savukārt trīs no dalībniekiem izmantoja sintētiskos polimērus saturošus higiēnas produktus, piemēram, dušas želeju vai roku krēmu.

Iepriekšējos pētījumos noskaidrots, ka katru gadu cilvēks uzņem vidēji no 13731 līdz 68415 mikroplastmasas daļiņām no gaisa; 4400 līdz 5800 daļiņas no krāna ūdens; 123 līdz 11000 daļiņas no gliemežiem, bet 37 līdz 1000 daļiņas no sāls.