"Kremerata Baltica" aicina uz 16. Kremerata Baltica festivālu

"Kremerata Baltica" festivāla atklāšanas koncertā 6. septembrī, kam dots apakšnosaukums “Austrumu robeža”, tiksimies ar pasaulslaveno vijolnieku Gidonu Krēmeru, talantīgajiem pianistiem Sergeju un Andreju Osokiniem, kā arī “Kremerata Baltica” koncertmeistaru Džeraldu Bidvu (vijole). Diriģenta Fuada Ibrahimova vadībā viņi atskaņos viena no spilgtākā un pasaulē zināmākā rumāņu komponista un vijolnieka Džordže Enesku (George Enescu) nelielos stīgu intermeco, ebreju izcelsmes Polijā dzimušā komponista Mečislava Veinberga (Mieczysław Weinberg) “10. simfoniju laminorā”, viena no 20. gadsimta pazīstamākajiem čehu skaņražiem Bohuslava Martinū (Bohuslav Martinů) “Stīgu sekstetu”, kā arī viena no aizplīvurotākajiem māksliniekiem mūzikas vēsturē – rumāņu izcelsmes pianista un komponista Dinu Lipati (Dinu Lipatti) – “Symphonie concertante” divām klavierēm un stīgām.