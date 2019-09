Gymkhana Grid uz starta divi latvieši, viens no tiem 14-gadīgais Nikolass Bertāns

Abi latvieši piedalīsies RWD (aizmugurējās piedziņas klasē) kopā ar ļoti daudziem pasaulslaveniem sportistiem. Daigo Saito no Japānas; polis Kuba Przygonski, kurš ir ne tikai drifteris, bet arī Dakāras braucējs; Steave Biagoni, kurš šogad viesojās arī Rīgā "Drift King of Riga" sacensībās; Grzegorz Hypki, ukrainis Dmitrij Illjuk, kurš ir biežs viesis Rīgā, Tessa Whitock, viena no slavenākajām Monster drifta braucējām, viņas vīrs Martin Richard šogad uzvarēja "Drift King of Riga".