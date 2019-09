Vīķe-Freiberga: Baltijas valstis un Polija nedrīkst baidīties no Krievijas imperiālajām ambīcijām

"Var strīdēties par to, kāda bija Krievijas motivācija rīcībai Krimā vai Donbasā, bet nav svarīgi, kas to virzīja, jo rezultāts mums tagad ir redzams. Ir jāizstrādā tāds rīcības mehānisms, kas ļautu izvairīties no tādas rīcības sekām. Nedrīkst baidīties, tā ir tukša enerģijas, ko mēs varētu patērēt lietderīgāk, izšķiešana. Mums - gan mūsu valstīm katrai atsevišķi, gan kā aliansei - ir jābūt gataviem izmantot visus mūsu rīcībā esošos atturēšanas līdzekļus, kā arī jārēķinās ar visdrūmāko scenāriju," sacījusi bijusī Latvijas prezidente.