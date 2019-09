Migrēna skar katru desmito Latvijas iedzīvotāju

Šos datus apstiprina arī Latvijas Galvassāpju pacientu biedrības aptaujas rezultāti – 40% no migrēnas pacientiem pēdējā mēneša laikā migrēnas dēļ nav varējuši ierasties darbā 1 - 6 dienas. Kopumā 80% no aptaujātajiem atzīst, ka migrēna ietekmē viņu profesionālo dzīvi – pat ja darbs netiek kavēts, migrēna traucē koncentrēties darbam un strādāt maksimāli efektīvi, migrēnas dienās darba efektivitāte ir samazināta vismaz par 50%.

Latvijas Galvassāpju pacientu biedrības vadītāja Līga Alberliņa: “Migrēna ļoti nopietni ietekmē cilvēka ikdienas gaitas – dienās, kad ir migrēna, nākas mainīt dienas plānus. Baidoties, ka var zaudēt darbu, migrēnas pacienti bieži vien savu diagnozi no darba devēja slēpj. Tā kā migrēna ir ar hronisku norisi daudzu gadu garumā un lēkmes mēdz atkārtoties, kopumā tā liedz dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Migrēnas slogu pacientiem padziļina arī bieži sastopamie pavadošie traucējumi – trauksme, depresija, bailes no lēkmju atkārtošanās. Latvijā migrēna nav iekļauta to diagnožu sarakstā, kuru ārstēšanai nepieciešamos medikamentus kompensē valsts. Pacienti, kas cieš no migrēnas, medikamentus pērk par saviem līdzekļiem. Tādēļ diemžēl ne visi pacienti ar atļauties zāles piemērotai ārstēšanai, kas sniegtu iespēju dzīvot produktīvāk un pilnvērtīgāk.”