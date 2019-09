Režisors Mihanovskis: Amerikāņu sapnis ir tas, ko cilvēki atved līdzi uz Ameriku

Filmas “Brīvības ekspresis” (“Give Me Liberty”, 2019) uzņemšanas laikā tās režisors (Kirill Mikhanovsky) divpadsmit aktierus un uzņemšanas grupu iesēdināja mikroautobusā un ar ātrumu 60 kilometri stundā traucās pa Milvoki pilsētas ielām Amerikas Savienotajās Valstīs (ASV). Tas nebija viegli, bet iznākums bija brīnumjauks – filmas pirmizrāde notika Kannu un Sandensas kinofestivālos un visā pasaulē to slavē gan kritiķi, gan skatītāji.

Turklāt filmas darbības vieta ir ar aktieriem, kas ir no ļoti atšķirīgiem sociālajiem slāņiem, un uzņemšanas grupu pārpildīts mikroautobuss, kas ar ātrumu 60 kilometri stundā traucas pa vienu no ASV pilsētām. Tikai tā varējām uzņemt “Brīvības ekspresi”. Tāpēc juceklis ir tik dabisks, tāpēc filma ir tik patiesa.

– Būtībā šī filma ir par amerikāņu sapni. Daudzi saka: tas ir miris. Kā tas iespējams? Mēdz gadīties, ka filmēšana tuvojas beigām, bet filmas nosaukuma vēl nav. Tā bija arī mums. Mēs sēdējām kafejnīcā un ienāca puisis krekliņā, uz kura bija attēlota Brīvības statuju ar aizsietām acīm. Viens no Amerikas tēviem Patriks Henrijs ir teicis: „Give me liberty or give me death“ (“Dodiet man brīvību vai nāvi.”). Ir uzskats, ka šī frāze iedvesmojusi Amerikas Savienotās Valstis, kas tolaik bija Britu impērijas sastāvā, sākt cīņu par neatkarību. Tas ir amerikāņu sapņa pamatu pamats, jo cilvēkam nav nekā nozīmīgāka par brīvību.