Top tēlnieka Aigara Bikšes izstāde par lielvaru bruņošanās sacensību

"Skulptūrās attēloju totēmiskus dzīvniekus un putnus, kuri nokļuvuši saskarē ar avio bumbām, raķetēm un mīnām. Kaujas iekārtas, manuprāt, simbolizē to pārmaiņu spēku, kas atrodas jebkurā situācijā vai struktūrā jau no to rašanās brīža. Uz šīm attiecībām un nedrošību, kuras rodas cilvēkā, atsakoties pieņemt nenovēršamās pārmaiņas, balstās mūsdienu globālā militārisma pastāvēšana. Acīm redzams, ka starpvalstu politika apzināti kultivē bailes un savstarpēju neuzticēšanos ar mērķi noturēt pasaules valstu sabiedriskos tēriņus militārām vajadzībām."