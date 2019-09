Ziemassvētku koncertu Rīgā sniegs populārā a cappella grupa "Accent"

Grupa radās 2011. gadā, kad tās dalībnieki sāka virtuāli sadarboties dziesmu rakstīšanā un to videoklipu radīšanā. 2015. gadā tika izdots pirmais "Accent" albums "Here We Are", kas uzreiz pievērsa džeza pasaules uzmanību. Reāla kopdarbība studijā aizsākās pirms diviem gadiem, kad "Accent" ierakstīja minialbumu "In This Together".