Ķīnas zelta rokudzelži

Ķīnas investīcijas sola ne tikai infrastruktūras attīstību, bet arī kravu piesaisti, jo ķīniešu kompānijas tās novirza caur ostām, kuras uzbūvējuši un/vai pārvalda paši. Galvenais spēlētājs šajā nozarē ir viena no pasaules lielākajām konteineru pārvadājumu kompānijām China Merchants Group (CMG).

Baltijas ostas par Ķīnas kravu un investīciju piesaisti sacenšas ar Baltkrieviju, kur CMG kopā ar Baltkrievijas valdību (kā mazākuma akcionāru īpaši izveidotā kopuzņēmumā) attīsta industriālo parku Lielais Akmens (The Great Stone).

“Ir maz ticams, ka Klaipēdas osta varētu kļūt par nopietnu daļu no jaunā Zīda ceļa,” sacīja Klaipēdas ostas korporatīvo attiecību direktors Artūrs Drungilas (Artūras Drungilas). Taču viņš ir pārliecināts, ka Klaipēdas ostai vajadzētu kļūt par to ostu, caur kuru tiek sūtītas kravas uz un no Lielā Akmens. Viņš norāda, ka šobrīd tas jau daļēji notiek – industriālā parka būvniecībai paredzētie celtniecības materiāli Baltkrievijā nonāk caur Klaipēdu.