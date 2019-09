Par savu organismu ir būtiski rūpēties gan ārēji, gan iekšēji, ir svarīgi nedarīt sev pāri, nepārstrādāties un nepārslogot sevi, turklāt tikpat svarīga ir arī blakus nodarbošanos, kas ļauj atslēgties no ikdienas raitā skrējiena un atkal uzlādē. Lai atrastu savu balansu, ne mazāks būtisks ir veselīgs dzīvesveids un izpratne par to, kā parūpēties par sevi. Abām šīm komponentēm ir jāiet roku rokā un jāpapildina vienai otru.

Vakara gaitā klātesošie viesi un mediju pārstāvji tika iepazīstināti arī ar jauno Eucerin Hyaluron-Filler Vitamin C Booster serumu, kas radīts, lai mazinātu apkārtējās vides un novecošanas ietekmi uz mūsu sejas ādu. Tika uzklausīts arī speciālistu viedoklis par to, kam, kopjot sejas ādu, sievietēm būtu jāpievērš pastiprināta uzmanību. Tāpat ikviens interesents speciālistu pavadībā varēja noteikt savas sejas ādas mitruma līmeni, grumbiņu dziļumu kapilāru tīklojumu.

Jaunais Eucerin C vitamīna serums veidots ādas jaunības saglabāšanai. Saule, piesārņojums, radiācija un neveselīgs dzīvesveids ir tikai daži no faktoriem, kas veicina brīvo radikāļu veidošanos mūsu organismā. Šie radikāļi savukārt izraisa oksidatīvo stresu ādai, veicina priekšlaicīgu ādas novecošanos un liek ādai izskatīties blāvai. Eucerin Hyaluron-Filler C vitamīna serums ar 10% tīra un pirms lietošanas aktivizēta C vitamīna ir tieši radīts, lai cīnītos ar brīvajiem radikāļiem un pirmām novecošanās pazīmēm: serums stiprina ādu, aizpilda grumbas un sniedz tev gludāku, svaigāku un starojošāku ādas izskatu.