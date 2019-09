"Darba kvalitāte zem katras kritikas!" Būvfirma Mālpils novadā apšmauc sievieti

7000 eiro - tik lielu naudas summu Mālpils novada iedzīvotāja Zeltīte bija atvēlējusi savas mājas siltināšanai. Sieviete žurnālā atradusi kādu būvfirmu SIA ”IH Lucrum” un to noalgojusi. Būvuzņēmuma pārstāvji Zeltītei apsolīja māju nosiltināt jau mēneša laikā un maijā ir sākušies būvdarbi.

Sākotnēji darbi ritējuši samērā gludi līdz kāds no darbiniekiem nokritis no stalažām un salauzis piecas ribas. Tā no divu cilvēku brigādes palika tikai viens cilvēks, kas viens pats turpinājis darbus pēc savas izpratnes. Pēc tam atbraucis kāds cits darbinieks, nomainījis atlikušo meistaru un galu galā sabojājis mājas sienu, logu apmales, palodzes. Tikmēr priekšnieks atteicies atbildēt darbu pasūtītājai. Rezultātā: darbi atstāti novārtā, bet darba vieta - ar redzamiem defektiem. Zeltīte ir vērsusies pie sertificēta būvspeciālista, kurš ar eksperta aci novērtējis darbu kvalitāti un sarakstījis defektu aktu - secināts, ka mājas siltināšanai atvēlētie 7000 eiro izmesti vējā.