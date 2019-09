Otra iespēja vai labas atvadas?

Grāmatā aplūkotie attiecību modeļi ir dažādi: bērni, kas atsvešinājušies no vecākiem; vecāki, kas neizrāda pietiekamu interesi par saviem bērniem; sarežģītas pāru un draugu attiecības u.c. Bieži vien attiecību pārrāvumu izraisa neizrunāti pārpratumi un neatrisināti konflikti. Nereti konflikts sāp abām iesaistītajām pusēm, taču neviena no tām neuzņemas iniciatīvu, baidīdamās no atraidījuma.