Klāt piektdiena. "Cacophonics" laiž klajā jaunu dziesmu "Holidays"

“Tā kā dziesma ir veltīta brīvdienu tematikai un vairums cilvēku brīvdienās dodas tieši siltajos vasaras mēnešos, mēs nolēmām, ka dziesmai vajadzīgs tieši šāds – saulains un vasarīgs – teksta videoklips. Publicējam šo klipu tikai septembrī, jo arī paši vasarā atpūtāmies gan no pamatdarba, gan no citiem pienākumiem - to skaitā šā klipa montāžas un citām aktivitātēm saistībā ar šogad izdoto albumu - un arī tāpēc, ka ceram, ka šajā video redzamā jūras, saules un pludmales ainava tumšajos rudens vakaros ļaus mūsu klausītājiem ilgāk pakavēties aizejošās vasaras un brīvdienu sajūtās,” stāsta grupas dalībnieki.