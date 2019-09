LIZDA pieprasa IZM koriģēt ieceres par darba vidē balstītas skolotāju studiju programmas īstenošanu

LIZDA ir sagatavojusi atzinumu, kurā viņi pauž neizpratni par to, ka tik nozīmīga projekta pasākumu lielākā daļa tiek deleģēta tikai vienai nevalstiskā sektora organizācijai - nodibinājumam "Iespējamā misija", nevis pedagoģijas jomā vadošākajai augstākajai izglītības iestādei - Latvijas Universitātei (LU).

Tāpat arodbiedrība iebilst pret to, ka mentoru atlīdzībai tiek plānots pašvaldību finansējums, un to, ka ar 2022./2023. akadēmisko gadu studiju programmas realizācija būtu jāfinansē no valsts budžeta, jo vispirms esot jāizvērtē šā projekta rezultāti, kā arī sākotnēji jānodrošina spēkā esošu likumu izpilde, proti, pedagogu darba samaksas paaugstināšanu un augstākās izglītības un zinātnes bāzes finansējuma palielināšanu.