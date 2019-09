Jurašs pieļauj, ka izmeklēšanas gaitā būvfirmu karteļa lietā iesaistīto uzņēmumu loks varētu paplašināties

"Es saprotu dažus apsvērumus, kāpēc aktīvās darbības īstenotas tieši tagad, jo ir ļoti daudzi citi blakus efekti - lai sasniegtu mērķus paralēlos virzienos, bija nepieciešams atlikt aktīvās darbības uz kādu laiku. Par to, ka kartelis pastāvēja un bija aizliegtā vienošanās būvnieku starpā, atbildīgās institūcijas zināja jau 2015.-2016. gadā," pastāstīja Jurašs, gan uzsverot, ka, viņaprāt, aktīvu darbību atlikšanu nedrīkstot vērtēt kā lietas novilcināšanu.

"Darbības tikušas secīgi pakārtotas citām aktivitātēm, kas ir īstenotas pēdējā pusotra gada laikā KNAB, jo te var runāt par vairākiem skaļiem procesiem, kas lielā mērā aug no viena stāsta, ja tā var teikt," skaidroja amatpersona.

Uz jautājumu par to, vai iespējams precizēt, par kādu skaļu lietu tieši ir runa, Jurašs norādīja, ka viņš negribētu par to stāstīt, jo daļa informācijas, iespējams, joprojām ir klasificēta. "Katrā gadījumā es to loģiku saprotu. Ja iestādei būtu lielāki resursi, pieļauju, ka termiņi būtu citādi, bet man pašam nekādu pārsteigumu nav, vienīgi, ka diezgan vēlu pēc fiksēšanas brīža," teica Jurašs. Viņš pastāstīja, ka aktīvās darbības būvuzņēmumu karteļa lietā varētu būt atliktas, lai sasniegtu tikpat nozīmīgus mērķus.