“Ir nenormāli grūti izturēt divgadnieku, kas skrien uz visām pusēm, krīt zemē un trako - daudz grūtāk nekā nomanīt kardānu, un vīrietis to intuitīvi apzinās." Par to, kas vīriešiem traucē pieaugt; sievietēm, kas zāģē un smacē; kāpēc dažreiz vīrietim jāpārtrauc attiecības ar savu māti; un tēviem, kas ir zapojā un garāžā, saruna ar uzņēmēju, piecu bērnu tēvu Māri Balodi.

Pagaidi… Kāpēc mūsdienu vīrietim vispār ir vajadzīgi bērni? Pirms 200 gadiem bērni mantoja dzimtas nodarbošanos, turpināja tradīcijas, bērni bija vienkārši tāpēc, ka dzima un tur neko nevarēja izdarīt. Post - laikā, kad nekas vairs netiek pieņemts nekritiski, apriori, bet viss tiek analizēts un apšaubīts, arī bērnu nākšana pasaulē nav nemaz tik pašsaprotama, it īpaši straujā planētas iedzīvotāju skaita pieauguma kontekstā. Eiropā aizvien aktīvāk sevi piesaka childefree kustība, antinatālisti. Ir taču tik daudz veidu, kā realizēt sevi...

Es dzīvoju pilnā ģimenē, man bija tēvs, kurš nelietoja alkoholu, – it kā ideāli, bet tēva klātbūtnes sajūtas nebija. Viņš neiesaistījās – mani audzināja māte. Neiejaucās arī tad, kad gaidīju. Bērnībā idealizēju tēvu un priecājos, ka viņš man visu atļauj. Tagad saprotu, ka tēva uzdevums ir noteikt bērnam robežas, ielikt dzīves vērtības.

Personības izaugsmē nav sliktākais. Man ir attīstīta uzdrīkstēšanās, nav baiļu... Tomēr sociumā tu ar pārgalvību vari sev nodarīt pāri. Kad slaveniem aktieriem tā ap 60 uzrodas bērni, viņi atceras, ka tad, kad vecākie bērni bija mazi, viņi nebija mājās, un tad sāk “labot kļūdas”. Mans paziņa - 25 gadus vecs tēvs, atceroties savu bērnību, teica, ka negrib vēlāk no sava bērna dzirdēt, ka tēvs vienmēr bijis darbā, tāpēc viņš atrada iespēju strādāt mājās, cenšoties atrast vidusceļu, kā savienot darbu ar ikdienu un būt vairāk kopā ar bērnu. Mani pārsteidza, ka tik jauns cilvēks līdz tam var aizdomāties un rūpes par bērnu uztvert kā svarīgu notikumu, nevis pēc principa “gan jau kaut kā izaugs”.

Ja vien vecāki nav vientieši, kuriem bērni vienkārši ir kaut kas “dabisks”, vai deklasēti elementi, kuriem pauzēs starp dzerstiņiem bērni birst kā no pārpilnības raga, normāliem vecākiem bērns ir ne vien milzīgs pārbaudījums, bet arī ekstra, ko var atļauties ne kurš katrs, es pat teiktu, ekstrēms sporta veids.

Kad dzima pirmā meita, es viņu tā gaidīju un iemīlēju, ka iebraucu auzās ar attiecībām - atstāju novārtā sievu. Bērna piedzimšana ir pārbaudījums no visām pusēm.

Varbūt attiecībā uz bērniem nevajag būt “narkomāniem” un pārspīlēt. Pāraprūpe bērnam var nodarīt milzu kaitējumu - ar to gan biežāk aizraujas mātes. Pazīstu ārkārtīgi labas mātes, kas “ziedojušās bērniem”, atstājot novārtā savu personisko izaugsmi, un rezultātā neviens no tā nav bijis ieguvējs. Bērni taču grib lepoties ar saviem vecākiem, sagaidīt no darba bērna acīs dikti svarīgos mammu un tēti. Tā vienmēr klātesošā, bubinošā “kotlešu mamma” bērnam nemaz tik ļoti nav vajadzīga. Kā tev šķiet?