Valmieras teātra kafejnīcā grafiķa Māra Bišofa izstāde

Grafiķis Māris Bišofs radījis 12 sietspiežu ciklu - radoši interpretējot Latvijas Dziesmu un deju svētkus, rada jaunus vaibstus, jaunus skaidrojumus to semantikā. Mākslinieks savos zīmējumos meklē atbildes uz jautājumiem, kas mums, latviešiem, ir šie, tradīcijām bagātie svētki, kāda ir mūsu attieksme pret Dziesmu un deju svētkiem, kāda ir to vieta mūsu dzīvēs. Izstādes kurators Uldis Mākulis izceļ: "Māris Bišofs ir zīmētājs. Mākslinieka asajā, mikroskopiskajā skatā viss tiek pamanīts. Tas ir šķietami distancēts, bet nekad ne virspusējs, kaut bieži viņa perspektīva izvēlēta, it kā raugoties no gaisa balona. M. Bišofa vērojums ir precīzs, zīmējumos jēga jāmeklē starp rindām. Viņš atklāj jaunas šķautnes mums šķietami zināmajā, nekopējot realitāti. Šoreiz zem "zīmētāja mikroskopa" - Dziesmu un deju svētki."