Rimšēvičs: "Brexit" nenāks par labu Latvijas tautsaimniecībai

Viņš arī atzīmēja, ka ES struktūrfondu naudai ir nozīmīga ietekme uz Latvijas ekonomikas izaugsmi. "Latvijas tautsaimniecība zināmā mērā ir atkarīga no šiem līdzekļiem. Esmu pat kādreiz teicis, ka esam tā kā uzsēdināti uz adatas," piebilda Latvijas Bankas prezidents.

Tāpat Rimšēvičs minēja, ka Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES bez vienošanās nelabvēlīgi ietekmēs tirdzniecības plūsmas visā ES.

"Ietekme uz eirozonas valstīm no bezvienošanās breksita būs atšķirīga - dažām valstīm tirdzniecības saites ar Apvienoto Karalisti ir ciešākas, tādēļ, piemēram, Īrija un Beniluksa valstis, visticamāk, zaudēs vairāk," viņš sacīja.

Džonsons ir apsolījis, ka Apvienotā Karaliste izstāsies no ES 31.oktobrī neatkarīgi no tā, vai ar bloku būs panākta vienošanās par izstāšanās nosacījumiem. Premjers noliedza, ka vēlētos bezvienošanās breksitu, taču uzstāja, ka no viņa noteiktā termiņa - 31.oktobra - nedrīkst atkāpties, jo valdībai tas ir instruments spiediena izdarīšanai uz ES nolūkā panākt vienošanos.