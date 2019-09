Baltās nakts ietvaros četru komponistu jaundarbu atskaņojums

Jau ceturto gadu viens no vadošajiem projekta komponistiem ir Andrejs Eigus. Andrejs Eigus ir dzimis un uzaudzis Rīgā. 6 gadu vecumā viņš sāka spēlēt klavieres un vēlāk – dziedāt korī. Kopš 1997. gada viņu interesē elektroniskā mūzika, 2002. gadā viņš izveidoja savu elektro-akustisko ambientās mūzikas projektu “Selffish”. Viņa pēdējais mūzikas albums “He She Them Us” 2017. gadā tika izdots pazīstamajā Velsas leiblā “Serein”, un tajā savijas ambientās mūzikas, džeza un modernās klasikas elementi. Andrejs regulāri sadarbojas ar mūziķiem un komponistiem no Latvijas un ārzemēm. Viņš arī ir dīdžeju apvienības “Uncles Bundle” dalībnieks, izpildot mīļāko plašu mūziku kopā ar saviem draugiem.