Kļava: Latvijā vecāki degradējas. Komforts kuņģī vai iegurnī, bet bērni izaug par taustiņu robotiem.

"Cilvēks ir tas, kas ir viņa apziņas saturs. Tas ir tas, no kā tu barojies. Mašīna barojas no benzīna - tu barojies no jēgas," LTV1 raidījumā "4. studija" savu novērojumu sāk stāstīt ārsts reanimatologs Pēteris Kļava.