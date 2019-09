14 gadus vecais Bertāns smagā cīņā kvalificējas Gymkhana GRID finālam

Lielais “Gymkhana GRID” pasaules fināls notiek jau desmito gadu, un tajā triumfējuši tādi sportisti kā pasākuma dibinātājs Kens Bloks un rallija/rallijkrosa pasaules čempions Peters Solbergs. “Gymkhana” ir īpašs sacensību formāts, kas sevī apvieno elementus no drifta, slaloma un autošosejas. Īpaši izveidotajā trasē jāpavada pēc iespējas īsāks laiks, tomēr konfigurācijas specifika pieprasa lielu daļu trases veikt sānslīdē. Sacensībās ir divas ieskaites – AWD un RWD –, un Bertāns startēs RWD jeb aizmugures piedziņas klasē.

Ņemot vērā spēcīgo konkurenci un to, ka no vairāk kā 30 pilotiem tikai 16 kvalificēsies finālam, Bertāna mērķis pirms debijas tik augsta līmeņa sacensībās bija skaidrs – kvalificēties finālam. Lai arī izdevās kvalificēties kā sestajam, viegli tas nenāca. “Treniņā uzrādīju 16. rezultātu, tāpēc mēģinājām mainīt riepu spiedienus, lai uzlabotu ātrumu. Otrajā no trīs treniņa braucieniem kļūdījāmies ar riepu spiediena izvēli, kā rezultātā sekoja sāpīga apstāšanās betona sienā. Pēc avārijas komandai ātri izdevās salabot auto uz trešo un noslēdzošo treniņa mēģinājumu,” tā Nikolass par treniņa braucieniem.