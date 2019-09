Āra baseinam (40 m3) saules ūdens sildītāju uzstādījām ar domu, lai ar saules enerģiju sildītu ūdeni, ūdens temperatūra baseinā būtu augstāka, un mēs varētu ātrāk sākt vasaras sezonu un vēlāk beigt. Esam priecīgi, ka varam izmantot šādu priekšrocību. Baseinu apsildam tikai ar saules enerģiju, neizmantojam elektrisko apsildi. Ik pārdienu ieslēdzam cirkulāciju, un siltums no saules kolektora tiek atdots baseinam, to uzsildot. Mūsu pašu neizdarība ir tā, ka baseinam joprojām neesam uzlikuši pārvalku, tāpēc ūdens pa nakti strauji atdziest. Taču, neskatoties uz to, ūdens baseinā ir apmēram 3-4 grādu siltāks nekā tad, ja to nesildītu ar saules enerģiju. Sildot ar elektrību, elektrības patēriņš noteikti būtu iespaidīgs. Par to nav šaubu!