Levits: Administratīvās tiesas veicinājušas integrēšanos Rietumu tiesību sistēmā

Piektdien notiek konference "No vispārējiem tiesību principiem izrietošā administratīvo tiesu kompetence" par godu administratīvo tiesu 15.gadadienai.

Viņš norādīja, ka pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas veiktās tiesiskās reformas mērķis bija izraušanās no padomju okupācijas režīma politisko un juridisko tradīciju purva un Latvijas tiesiskās sistēmas atgriešana Rietumeiropas politiskās un tiesiskās kultūras zonā. "Mēs gribējām panākt, ka ikviens Latvijas iedzīvotājs spēs sevi pilnvērtīgi īstenot kā tiesību subjektu, kurš vairāk nebūs atkarīgs no iestāžu patvaļas," skaidroja Levits.

Valsts prezidents reizē norādīja uz grūtībām administratīvā procesa ieviešanā. "Šodien mēs varam konstatēt, ka lēmums izveidot atsevišķas administratīvās tiesas, nošķirti no vispārējās jurisdikcijas tiesām, ir pilnībā attaisnojies, iespējams, pat pārsniedzot sākotnējās cerības. Administratīvo tiesu darba sākums iezīmē būtisku pagriezienu Latvijas tiesu sistēmas vēsturē un arī visā tiesiskajā sistēmā," pauda valsts augstākā amatpersona.

"Tas ir ārkārtīgi svarīgi visiem, kam ir uzticēta valsts vara, prasmīgi ar to apieties. Tas ir ass un smags instruments, un ar to ir jāprot rīkoties. Tas attiecas, protams, uz valsts ierēdņiem, bet tikpat labi arī uz tiesnešiem, kuri piemēro likumus un līdz ar to izmanto valsts varu," akcentēja Levits.