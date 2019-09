Somijas premjers: "Brexit" vienošanās ar Lielbritāniju šobrīd šķiet neiespējama

"Es ceru, ka mēs varam sasniegt situāciju, kur to var atrisināt, lai nebūtu jucekļa, taču šobrīd tas neizskatās iespējams," pēc tikšanās Helsinkos ar Eiropas Parlamenta prezidentu Dāvidu Sasoli reportieriem pavēstīja Rinne.

Džonsons ir apsolījis, ka Apvienotā Karaliste izstāsies no ES 31.oktobrī neatkarīgi no tā, vai ar bloku būs panākta vienošanās par izstāšanās nosacījumiem. Premjers noliedza, ka vēlētos bezvienošanās "Brexit", taču uzstāja, ka no viņa noteiktā termiņa - 31.oktobra - nedrīkst atkāpties, jo valdībai tas ir instruments spiediena izdarīšanai uz ES nolūkā panākt vienošanos.