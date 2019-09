Vasaras periodā Rīgas Motormuzeju apmeklējuši 40 tūkstoši cilvēku

Šovasar motormuzejā viesojušies interesenti no 65 valstīm un 6 pasaules kontinentiem; ir pārstāvētas tādas eksotiskas valstis kā Brazīlija, Ekvadora, Jaunzēlande un Filipīnas. Likumsakarīgi, visvairāk muzejā pabijuši kaimiņvalstu tūristi no Lietuvas (9%), Igaunijas (8,8%) un Krievijas (8,4%), tiem seko interesenti no Somijas, Vācijas un Polijas.