Video: policija aiztur "Ferrari" vadītāju, kurš traucies ar 200 km/h

Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK) 149.8 pants paredz, ka par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 51 kilometra stundā līdz 60 kilometriem stundā ar mopēdiem, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, — uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no 240 līdz 320 euro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz 3 mēnešiem.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu vairāk par 60 kilometriem stundā ar mopēdiem, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no 360 - 480 euro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz 6 mēnešiem.

Savukārt LAPK 149.24 pants paredz, ka par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kuram noteiktajā termiņā nav veikta valsts tehniskā apskate, uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no 55 līdz 120 euro, bet par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, attiecībā uz kuru nav izdarīta tā īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana, uzliek naudas sodu mopēda vadītājam no 30 līdz 55 euro, bet cita transportlīdzekļa vadītājam — no 85 līdz 120 euro.