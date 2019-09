LTRK: Latvijas ekonomiskā izaugsme nav tik strauja, lai palielinātu minimālo algu līdz 500 eiro

Viņš norādīja, ka iecere no 2021.gada palielināt minimālo algu līdz 500 eiro pozitīvi ietekmētu valsts ekonomiku tādā ziņā, ka Latvijas iedzīvotājiem būtu vairāk līdzekļu, ko tērēt dažādiem pakalpojumiem un precēm, taču, īstenojot šādu soli, svarīgs ir jautājums, kā kompensēt iztrūkumu valsts budžetā.

"Neizklausās slikti palielināt minimālo algu līdz 500 eiro, bet jāvērtē, no kurienes šos resursus ņemt. Minimālās algas celšanu jāskata tikai kontekstā ar neapliekamā minimuma celšanu. Jāsaprot, kas ir tas resurss, no kurienes šos līdzekļus ņemt. Īstermiņā tās var būt iekšējās rezerves, bet ilgtermiņā ir jādara viss, lai augtu ekonomika, attīstītos tautsaimniecība un kāptu eksports. Ja augsim straujāk, kļūsim produktīvāki un veiksmīgāki, par to var runāt. (..) Taču pašlaik šī nauda vēl nav nopelnīta," sacīja Rostovskis.