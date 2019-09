Lukašenko: Baltkrievija varētu importēt naftu caur Poliju un Baltijas valstīm

"Mēs gatavojam ziemeļu maršrutu. To esmu atklāti pateicis Krievijas vadībai. Gan caur Poliju, gan caur Baltijas valstīm. Progress ir. Taču, ja mēs sāksim importēt naftu caur Poliju, tad izmantosim divas naftas vada "Družba" līnijas, pa kurām pašlaik tiek eksportēta Krievijas nafta," viņa teikto citē Baltkrievijas valsts ziņu aģentūra BELTA.

"Vai Krievijai tiešām vajag, lai tās tirgū nonāktu 20-25 miljoni tonnu naftas no ASV, Saūda Arābijas vai citurienes? (..) Azerbaidžānas nafta - mums ir izstrādāts tāds piegādes maršruts caur Ukrainu uz Moziru [vienu no divām Baltkrievijas naftas pārstrādes rūpnīcām]. Vai Krievijai to vajag? Nē. Nu tad vienosimies kā cilvēki un visu darīsim kā labāk," izteicies Baltkrievijas prezidents.