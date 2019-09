NBS Štāba bataljona simtgadē karavīriem vēl augstu operacionālo gatavību

"Oficiāli nododot ieročus, ir vēsturisks brīdis vairākos veidos. Pirmkārt, "Lee Enfield" triecienšauteni latvieši pielietoja pirms Otrā pasaules kara, un līdz ar to tas ir ideāli piemērots ierocis godasardzes formas tērpam. (..) Otrkārt, "Lee Enfield" triecienšauteni pielietoja Kanādas karavīri, kuri piedalījās Pirmajā un Otrajā pasaules karā, un daudzi no mūsu simts tūkstošiem Kanādas karavīru, kuri krita Eiropā, šajos karos nēsāja šādus ieročus. Tāpēc, ņemot vērā, ka Kanādas bruņotie spēki vēlreiz atrodas Eiropā, šoreiz Latvijā, ir atbilstoši, ka daži no šiem senajiem ieročiem atgriežas šeit, bet šoreiz miera apstākļos kā vēsturiskie ceremoniālie ieroči goda sardzes karavīriem," sacīja Minors. Viņš piebilda, ka tāpat "Lee Enfield" ieroču oficiālā nodošana Latvijas nacionālajiem bruņotajiem spēkiem ir kā apliecinājums plaukstošai tuvai sadarbībai un ilgstošai draudzībai starp mūsu divām valstīm.