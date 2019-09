Pasaules rallijkrosa laikā Rīgā tiks prezentēts elektriskais rallijkrosa auto

Atbilstoši FIA Motoru Sporta Padomē apstiprinātam FIA pasaules rallijkrosa čempionāta elektrifikācijas plānam, Projekt E mērķis ir izvērtēt elektriskos rallijkrosa auto Pasaules RX vidē. Projekt E izveidots sadarbojoties IMG un austriešu uzņēmumam STARD (Stohl Advanced Research and Development).

Projekt E automašīna tiks prezentēta Rīgas Motormuzejā netālu no Biķernieku trases, kurā no 14. līdz 15. septembrim notiks FIA pasaules rallijkrosa čempionāta devītais posms Neste World RX of Latvia.