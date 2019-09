Leklērs sarūpē "Ferrari" ilgi gaidītu uzvaru mājas sacīkstē

"Ferrari" komanda savā mājas sacīkstē nebija uzvarējusi kopš 2010.gada, kad to iespēja Fernando Alonso.

Leklērs sestdien uzvarēja kvalifikācijā un sacīksti sāka no pirmās vietas, kuru startā arī noturēja. Viņam sekoja abi "Mercedes" piloti - brits Lūiss Hamiltons un soms Valteri Botass. Tikmēr neveiksmes pirmajos apļos vajāja "Red Bull", jo nīderlandietim Verstapenam radās problēmas ar priekšējo antispārnu, bet Aleksandrs Albons izlidoja no trases. Savukārt Leklēra komandas biedrs Sebastjans Fetels no Vācijas par nedrošu manevru saņēma desmit sekunžu pitstopa sodu.