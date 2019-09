Horoskopi visai nedēļai

SKORPIONS Zvaigznes sola jaunus enerģijas pieplūdumus, kuri tev būs nepieciešami, lai risinātu nopietnus lietišķos jautājumus. Nekautrējies likt lietā savas stratēģa dotības un vairāk ieklausies intuīcijā! Ja situācija to prasa, vari apgūt jaunas zināšanas, doties pieredzes apmaiņas braucienā vai arī pats pievērsties pedagoga pienākumiem. Mīlas frontē tev vajadzēs vairāk pacietības, kā arī prasmi apvaldīt savu neapstrīdami kaislīgo dabu.

STRĒLNIEKS Būsi dedzīgs, lai neteiktu nepacietīgs it visā, ko darīsi. Ja galvā iešausies kāda ideja, vēlēsies to nekavējoties īstenot. Taču kā par spīti, šonedēļ panākumus gūs tie, kuri spēs būt pacietīgi, apdomīgi, nežēlos laiku savu nākotnes plānu rūpīgai pārdomāšanai. Jo sevišķi finansiālie un juridiskie jautājumi prasīs papildu piesardzīgumu un pragmatismu. Mīlas dzīvē tevi būs grūti atturēt no piedzīvojumiem, kāres pēc krāšņākām emocijām.