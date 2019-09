Jaunajā riepu pārstrādes rūpnīcā Tukumā sāk pieņemt riepas no iedzīvotājiem

Riepu pieņemšanas punktā iedzīvotāji riepas varēs nodot otrdienās no plkst.8 līdz 16, ceturtdienās no plkst.11 līdz 10 un sestdienās no plkst.16 līdz 20. Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments, lai uzņēmums varētu veikt reģistrāciju un uzskaiti.