Rinkēvičs: Ja Lielbritānija vēlreiz lūgs atlikt Brexit, šo lūgumu nevajadzētu uzreiz noraidīt

Viņš atzina, ka Brexit kontekstā patlaban ir ļoti daudz neskaidrību un situācija ir neordināra. "To, kas notiks 31.oktobrī [ieplānotajā Lielbritānijas izstāšanās no ES datumā], šobrīd nezina neviens, ieskaitot arī britu valdību," atzina Rinkēvičs.

Džonsons ir apsolījis, ka Lielbritānija izstāsies no ES 31.oktobrī neatkarīgi no tā, vai ar bloku būs panākta vienošanās par izstāšanās nosacījumiem. Premjers noliedzis, ka vēlētos bezvienošanās Brexit, taču uzstāj, ka no viņa noteiktā termiņa - 31.oktobra - nedrīkst atkāpties, jo valdībai tas ir instruments spiediena izdarīšanai uz ES nolūkā panākt vienošanos.