Ar sacensībām Cēsīs noslēdzies Latvijas motokrosa čempionāts

Par dienas notikumiem pastāstīja arī pats Dāvis: “Ar sacensību rezultātiem esmu vairāk vai mazāk apmierināts. Protams, ka atstarpe no igauņiem varēja būt mazāka, bet kā ir, tā ir. Beidzamajā laikā, gatavojoties Nāciju krosam, visus treniņus esmu veicis smilšainās trasēs. Tāpēc šoreiz Cēsīs, kur ir diezgan daudz cietu un akmeņainu sektoru, jutos mazliet stīvs un nedrošs. Tieši šajos trases posmos pietiek ar mazumiņu lai tiktu prom no sekotājiem un tur es arī redzēju, ka abi līderi no manis attālinās. Taču kopumā domāju, ka ir labi. Mocis kā jau mocis, neko sliktu par to nevaru teikt. Zinu, ka uz “nācijām” man būs labs braucamais un tāpēc nav nekāda iemesla par kaut ko šobrīd pārdzīvot.”