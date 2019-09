Kā jau salīdzinoši daudzi no Latvijas teritorijā notiekošajiem militārajiem manevriem, arī šie notika Ādažu poligonā. Jau iebraucot teritorijā, kurā tika izvietoti šaušanai sagatavotie ieroči ieraudzījām, ka haubices un mīnmetēji ir novietoti vienotā līnijā salīdzinoši plakanā apvidū. Kā mums vēlāk intervijā pastāstīja leitnants Alehandro Kolado no Spānijas armijas, šāda apkaime ir vislabākā mīnmetēja darbības nodrošināšanai. Tādā ir iespējams vislabāk veikt šī ieroča galveno funkciju – atbalstīt kājnieku manevrus tuvā attālumā.

Vēlējāmies pieiet pie artilērijas un to aplūkot tuvplānā, taču mūs sagaidošā militārpersona teica, ka pašu drošībai būtu labāk palikt aizmugurē, neliela paugura nogāzē. Tā nu mēs palikām kopā ar atbalstošajiem militāristiem un pirmās palīdzības funkcijas nodrošinošo tehniku. Tomēr šajā nosacītajā vērošanā no malas mēs nepavisam nejutāmies ielikti siltumnīcas apstākļos. Par šo sajūtu parūpējās ieroču jauda, kuru pilnā biedējošā burvībā izbaudījām jau nākamajos mirkļos.

Par mīnmetējiem runājot, tie var aizšaut gandrīz 8 km attālumā, portālam komentēja leitnants Alehandro Kolado no paplašinātajā kaujasgrupā ietilpstošajām Spānijas armijas daļām. To šaušanas ātrums ir vēl ātrāks un var sasniegt pat 6 lādiņus minūtē. Turklāt šie mīnmetēji arī ir salīdzinoši mobili, jo ir novietoti bruņutransportierī. Visbeidzot, minētie ieroči arī ir ļoti viegli izmantojami sava vienkāršā darbības mehānisma dēļ. Pat ja tajos iestrēgstot lādiņš, tad šo problēmu ir iespējams ātri atrisināt.

Šajā gadījumā runāju par skaņas viļņiem, kuri tā vien šķiet, ka ļoti vēlējās pakratīt visus iekšējos orgānus. Vienā brīdī izraisīju nelielus smieklus no blakus stāvošā NATO karavīra puses, jo mēģināju palīdzēt ausu aizbāzņiem absorbēt skaņu ar ausīs ieliktiem pirkstiem. Viņš vienkārši laipni norādīja, ka varu tos no ausīm arī izņemt. No tā gluži vienkārši nav absolūti nekādas jēgas. Šajā brīdī atcerējos arī mana drauga tēti Marokā, kuram savos 50 gados ir ievērojamas problēmas ar dzirdi tikai tāpēc, ka savulaik bijis artilērists un karojis Sahāras tuksnesī.

Pieķēru sevi pie domas par to, ka mūsdienu kara apstākļos negribētu būt kājnieks, kurš ir atklātā apvidū spiests saskarties ar šādu apšaudi. Domāju par to, kāda gan ir sajūta brīdī, kad tu atrodies tuvumā lādiņa sprāgšanas vietai.

NATO spēku vienotību un savstarpējo savietojamību savā ziņā demonstrēja arī brālības žests pēc apšaudes pabeigšanas. Visi mācību dalībnieki neatkarīgi no savas etniskās piederības sastājās kopbildei lielgabalu ielokā un aicināja savam bariņam pievienoties arī žurnālistus. Tomēr lielākajai daļai no mums tajā brīdī likās, ka šīs mācības bija galvenokārt iesaistīto karavīru piedzīvojums un mēs bijām tikai šī piedzīvojuma vērotāji. Tāpēc izlēmām par vērotājiem arī palikt.

Man šāds skaits likās ārkārtīgi mazs un lika domāt par to, vai esam gana labi pasargāti no ārējās agresijas. Tomēr šeit būtu jāņem arī vērā fakts, ka NATO militārā vadība trīs Baltijas valstis un Poliju redz kā vienotu militāru apgabalu. Tāpēc domājams, ka notiek paļaušanās uz to, ka problēmu gadījumā uz Latviju varētu tikt nosūtīti papildspēki no kaimiņvalstīm. Vēlāk būtu arī iespējams piesaistīt NATO papildspēkus no tālākām vietām.