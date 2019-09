Forbes: 2019.gada norises ekonomikā ir tikai "ziediņi" salīdzinot ar to, ko gaidīt 2020.gadā

2019. gads ir līdz šim ir bijis viens no nestabilākajiem globālajā ekonomikā pēdējās desmitgades laikā. Investorus visā pasaulē uztrauc tirdzniecības karš starp ASV un Ķīnu, savukārt citā nozīmīgā finanšu tirgū – Eiropā neskaidrības valda gaidāmā “Brexit” jeb Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības dēļ. Biznesa medijs “Forbes” vēsta, ka šogad pieredzētais vēl ir tikai “ziediņi” salīdzinot ar to, kas sagaida pasaules ekonomiku nākamajā gadā.