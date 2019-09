Četrpadsmitgadīgais Bertāns Gymkhana GRID piekāpjas vien leģendārajam Saito

Pēc dramatiskās kvalifikācijas, kuras laikā tika pārjaukta un izmainīta teju puse automašīnas, bet beigās izcīnīta sestā pozīcija, Bertāna komandai nācās sastapties ar jauniem sarežģījumiem. No dzinēja nāca dīvainas skaņas, bet neviens nedz no komandas, nedz no malas pieaicinātajiem ekspertiem nespēja pateikt, kas varētu būt pie vainas.