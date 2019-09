Antifrīzu tests - ne viss ir tā kā izskatās

Antifrīza uzdevums ne vien dzesēt dzinēju un nesasalt ziemā, bet arī aizsargāt dzinēja daļas pret koroziju. Dzeses šķidrumu kopumā raksturo bāzes šķidrums, no kā produkts izgatavots, piedevu tehnoloģija, sasalšanas temperatūra, maiņas intervāls, atbilstība auto ražotāju standartiem un krāsa. Tieši ar pēdējo saistās visvairāk neprecīzas informācijas un pat pircēju maldināšanas, jo krāsa tieši nenosaka dzeses šķidruma īpašības. Pircējam jāvadās pēc informācijas, kas norādīta uz produkta etiķetes vai, kas atrodama tehnisko datu lapā. Dzeses šķidrumu ražotāji dažkārt izvēlas pievienot savam produktam krāsvielu, kas faktiski neatbilst antifrīza reālajām īpašībām. Pēc autoķīmijas izplatītāja Getz Nordic pasūtījuma veiktajā pētījumā, kas veikts specializētā laboratorijā Beļģijā , noskaidrojies, ka tikai daļa no tirdzniecībā pieejamiem dzeses šķidrumiem sarkanā krāsā patiešām atbilst t.s. LongLife antifrīzu tehniskajām prasībām.

Lai antifrīzs vispār varētu pretendēt uz augstvērtīga produkta godu ar pagarinātu maiņas intervālu un moderniem dzinējiem nepieciešamām īpašībām, tam jābūt ražotam uz organisko piedevu bāzes (OAT). Šīs piedevas novērš putošanos, kavitāciju un koroziju, ko neizbēgami veicina ūdens un etilēnglikola maisījums, kas ir anitfrīza pamatā. OAT bāze atklājās ne visu testēto antifrīzu pamatā, jo Lietuvā nopērkamā UAB Pilosoma antifrīza Collex pamatā ir neorganiskā jeb minerālā piedevu bāze (IAT). Tā ir vecākā no šobrīd pieejamo piedevu tehnoloģijām, un būtiski atšķiras no OAT ar to, ka, sargājot motoru, piedevas izreaģē ķīmiskajās reakcijās, kā rezultātā antifrīza aizsardzības spējas pret koroziju un kavitāciju zūd ievērojami ātrāk, aptuveni 2-3 gadu laikā, izstrādājas, un cieš dzesēšanas sistēma.