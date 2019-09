Lietuvas prezidents: Svarīgi, lai Baltkrievija saglabātu patstāvību

"Mani centieni būs vērsti uz to, lai pamazām, paturot prātā visas viedokļu atšķirības, visas nesaskaņas ap Astravjecas AES, mēs veidotu normālus cilvēciskus kontaktus, jo nav normāli dzīvot kaimiņos, slēpjoties ierakumos un cenšoties līdzās esošo kaimiņu neredzēt. Domāju, mēs sāksim uzmanīgi, pamazām, un, protams, viss būs atkarīgs no pašas Baltkrievijas vēlmes sadarboties. Ja tās nebūs, ar varu mīļš nekļūsi," viņš izteicies.

"Es to neteicu konkrēti par bijušo prezidenti, vienkārši tāda acīmredzot bija situācija. No vienas puses, mums ir ekonomiskās un loģistiskās attiecības ar Baltkrieviju - nevaram nepamanīt, kā pāri mūsu robežai ripo cisternas, ik dienas vairāki sastāvi, kas dodas uz Klaipēdu, ka mums ir cilvēki, kuri ceļo uz vienu vai otru pusi, daudz baltkrievu, kuri brauc uz Viļņu un citām mūsu lielajām pilsētām, mums ir prāvas lietuviešu investīcijas Baltkrievijā. Taču, kolīdz runa ir par politisko dialogu, visi skatās cits uz citu un domā - kā lai tagad izvairās no jebkāda kontakta. Vai nu to sauc par strausa politiku vai nesauc - attiecības ar Baltkrieviju vienkārši ir iesaldētas, un nedomāju, ka mums būs labāk, ja šis stāvoklis turpinās pēc iespējas ilgāk.