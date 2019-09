Atvuda: "Kalpones stāsta" notikumi mūsdienās ir tuvu patiesībai

Pateicoties video straumēšanas vietnes «Hulu» seriālam, milzīgu popularitāti no jauna iemantojis kanādiešu rakstnieces Mārgaretas Atvudas (Margaret Atwood) romāns "Kalpones stāsts" (The Handmaid’s Tale), kas sarakstīts tālajā 1985. gadā. No grāmatas izdošanas apritējuši jau vairāk nekā trīsdesmit gadi un autore uzsver, ka viņas atveidotie sieviešu varoņi mūsdienās rezonē jo īpaši, ņemot vērā vairākus draudus sieviešu tiesībām, tajā skaitā ASV.