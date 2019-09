Augustā rekordaugsti graudu pārkraušanas apjomi Rīgas ostā

Savukārt Rīgas brīvostas pārvaldnieka vietnieks Edgars Sūna norāda: ”Operatīvie dati liecina, ka kopā šī gada astoņos mēnešos ostā būs pārkrauts jau vairāk nekā miljons tonnu labības, kas varētu būt par apmēram 20% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērngad”. Aptuveni puse no Rīgas ostā pārkrautajiem graudiem ir pašmāju zemnieku produkcija. Vēl liela daļa nāk no Krievijas un Lietuvas. “Kā potenciālus tirgus, no kuriem Rīgas ostā varētu ienākt lauksaimniecības kravas, mēs redzam arī Baltkrieviju un Ukrainu,” turpina Edgars Sūna.